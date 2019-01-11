美研究：中國空品若達WHO標準 預期壽命提高近3年

2019-01-11 17:43

〔即時新聞／綜合報導〕中國民眾多年來飽受霧霾之苦，這種嚴重的空氣污染對健康的影響有多大？美國芝加哥大學能源政策研究所（EPIC）研究顯示，若中國空氣品質能改善到世界衛生組織（WHO）所建議的標準，那麼中國人平均預期壽命將提高2.9年。

據《路透》報導，EPIC的資料指出，光是長年被霧霾籠罩的天津，在過去5年間對空氣品質的改善，就足以讓1300萬居民的平均壽命延長1.2年。

在減少煤炭使用和控管工業與汽車排放標準後，中國去年的PM2.5平均減少至每立方公尺39微克，比2017年降低了9.3％。然而，這個數據仍比中國本身訂下的35微克標準還要多，也遠高於WHO所建議的10微克。

中國的健康專家們，將空污和水污染選定為未來20年中國最主要的健康風險之一，其餘的包括肥胖、抑鬱症和阿茲海默症。

中國政府智庫能源研究所的教授姜克雋表示，即使努力減少工業排放和使用化石燃料，中國仍然很難達到WHO的標準，因為非工業部門的排放例如農業等等，也是造成中國空污的重要原因，而且很難控制。

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