中國145童接種過期疫苗 官方稱「對人體無害」被罵翻

2019-01-11 18:59

〔即時新聞／綜合報導〕中國江蘇最近爆發過期疫苗施打事件，有145名兒童接種了過期小兒麻痺疫苗。不過官方調查後強調，過期疫苗不會對人體造成傷害，僅會降低防疫效果，引來許多網友批評。

綜合報導指出，江蘇金湖縣最近爆發過期疫苗事件，根據當地政府統計，截至1月9日，共有145名兒童接種了過期的小兒麻痺疫苗。當局在調查後已將3名相關負責人免職，還有5名疾控中心人員被立案調查。金湖縣衛計委卻強調，過期疫苗不會對人體造成傷害，只會降低防疫效用，之後會安排疫苗補種。

不過中國一名母親表示，她的孩子在接種過期疫苗後，發燒發到39度多，持續了半個月，而且還有咳嗽、感冒與輕微的嘔吐。此外，還有其他家長也說小孩有出現紅疹、高燒等現象。當地疫苗專家陶黎納也質疑，疫苗有效期只要在系統裡設定好就行，應該是很容易解決的問題，疫苗過期就報廢，重新領取即可，沒必要儲存已過期的疫苗。

許多網友看到後都批評，「每次都是一句過期疫苗本身對人體不會造成傷害，疫苗效價降低難道不是對身體有傷害嗎？難道一定得致死致殘了才算是傷害。」、「官方：放心用，不會造成傷害。」、「沒有傷害、安全？請你的孩子多吃點。」

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