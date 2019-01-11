白手起家僅6人 《彭博》：66名女富豪有60人靠遺產、離婚致富

2019-01-11 17:09

〔即時新聞／綜合報導〕全球首富、亞馬遜創辦人兼執行長貝佐斯宣布與妻子瑪肯西結束25年婚姻。但最受關注的，莫過於貝佐斯坐擁的龐大財產將有一半得歸於瑪肯西，屆時瑪肯西將空降成為全球女首富。外媒統計，全球66名女性富豪中，有60名是透過遺產和離婚致富。

貝佐斯個人財產淨值高達1370億美元（約4.25兆台幣），若無婚前協議，瑪肯西可分得約660億美元（約2兆台幣），直接擠下目前的全球女首富，萊雅集團創辦人舒勒（Eugène Schueller）的孫女梅耶斯（Francoise Bettencourt Meyers），她的資產為456億美元。貝佐斯的首富寶座則將讓回給微軟創辦人比爾蓋茲。

《彭博》報導，其統計的全球500大富豪中，女性有66名，當中60名是藉著遺產或離婚財產均分致富，僅6人是「白手起家」，相較之下，從無到有的男性富豪為313人。

貝佐斯與瑪肯西在華爾街相識，兩人交往半年就結婚，之後雙雙離開華爾街，貝佐斯成立了亞馬遜，開啟了電商帝國，由於亞馬遜是在他們婚後所成立，兩人居住的華盛頓州是「共同財產」州，除非婚前協議另有規定，否則結婚後創造的財富兩人必須均分。

瑪肯西的致富方式引起不少議論，但有人認為，瑪肯西在亞馬遜成立前就和貝佐斯結婚，等同是兩人攜手打造出龐大的電商帝國，加上離婚主因盛傳是貝佐斯出軌，因此瑪肯西均分資產合情合理。

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