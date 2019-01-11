史無前例星體爆炸 科學家：怪物級黑洞吞噬路過白矮星

2019-01-11 16:39

〔即時新聞／綜合報導〕宇宙充滿未知！銀河系去年6月發生史無前例的天體爆炸「AT2018cow」，讓全球的天文學家及天體物理學家陷入困惑，經過超過半年的研究，科學家推測，此現象可能是1個怪獸級黑洞因其巨大的質量，將1顆經過的白矮星摧毀粉碎導致。

美國太空總署（NASA）刊文指出，這個被研究人員暱稱為「牛」（cow，AT2018cow）的天體爆炸現象，發生在去年6月16日，在接下來的3天內，此星體爆炸發出超過典型超新星（Supernova）10倍的亮光，然後又以極不尋常的高速在未來幾個月內迅速黯淡下來，其變化速度與強度無往例可循，引發各國研究團隊熱烈討論。

美西時間週四（10日）西雅圖舉辦的第233屆美國天文學會會議上，2組研究人員針對「AT2018cow」進行研究成果分享，2組人員的結論均涉及黑洞。其中1組人認為，「AT2018cow」成因其實是1個怪物級黑洞，因其極其巨大的質量而對經過的星體施加了極大引力，並在相當短的時間內摧毀了該星體。

另1組研究人員則持較保守看法，推測「AT2018cow」是超新星劇烈爆炸的過程，認為這顆恆星在生命末期發生劇烈爆炸，突發的電磁輻射照亮其所在的整個星系，最終形成黑洞或中子星。

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