李開復：未來15年內 AI將取代全球40％工作崗位

2019-01-11 16:45

〔即時新聞／綜合報導〕創投公司創新工場董事長李開復近日接受外媒專訪表示，他相當看好人工智慧（AI）的發展，更預測未來15年內，AI將取代全球40%的工作崗位。

李開復在哥倫比亞廣播公司（CBS）預計於美東時間13日播出的「六十分鐘」（60 Minutes）節目表示，AI將逐漸取代重複性工作，「不僅是藍領工作，還有大量的白領工作」。李開復舉例，包含卡車司機在內，任何以開車為生的人，未來的15至25年內，他們的工作將受到AI的影響。

李開復進一步指出，商店、餐廳的服務員、廚師等看似有點複雜的工作，未來也將變得自動化，「在15年內，AI將取代世界上大約40%的工作崗位」，他深信AI將能比人類歷史上的任何變革更深刻地改變世界，不僅是在電力層面上。

李開復說，未來AI對世界最大的變革之一是教育領域。在未來，也許AI能幫助識別誰是天才，還可以協助老師創建學生檔案，讓老師知道學生在學習的過程中在哪個地方卡住，「這樣老師就可以『個性化』學生需要幫助的領域」。

如今，14億中國人中，有70%的人口使用智慧型手機，透過手機進行日常交易，為中國的科技公司創造大量的數據。李開復認為，無窮無盡的數據正是提供AI在中國發展的火箭燃料，「中國顯然具有優勢」，但他也認為，美國目前依舊享有技術領先地位，大部分頂尖研究人才仍是美國人，在不久的將來，美國還能繼續保持競爭力。

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