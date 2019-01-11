同事間禮金包不完 這公司明定：不准宴請

2019-01-11 16:40

〔即時新聞／綜合報導〕家中若發生喜事，很多人會選擇宴請親朋好友分享喜訊，不過同事間包紅包就成了很大的問題，中國山西有間酒店就直接訂下規則，員工間不能宴請同事，若違反必須繳交2000元人民幣（約9115元新台幣）罰款，且向同事收取的禮金得全部退回。

綜合中媒報導，訂下這個規定的是新絳縣海泉大酒店，若員工有「喬遷新居、孩子滿月、老人過壽、購買新車」等喜事，同事間不准宴請，也不准收受禮金，若違反規定，將面臨2000元人民幣的罰款，且禮金必須歸還同事，但結婚或是父母過世則不在限制範圍內，酒店公關部王經理表示，「並沒有禁止所有宴請，規定還是合乎人性的」。

這項規定引發網友熱烈討論，不少網友看了紛紛叫好，「太好了」、「很好啊！有多少人是心甘情願的」、「為這個公司點讚」、「省錢了...尤其是好多不必要的錢」、「這樣做對員工來說確實很好，減少了很多人情往來的困擾，也避免了鋪張浪費」、「我們單位已經多年不請客了。錢都讓飯店賺去了，是一種浪費」。

不過也有網友對此存疑，「員工都同意嗎？不要亂拍板」、「這個想法是好的，但執行起來，有點困難，關係好的會去的」。

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