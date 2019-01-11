1份冰淇淋快900元！義大利店家把台客當肥羊宰 結果GG了

2019-01-11 16:17

〔即時新聞／綜合報導〕出外旅遊真的要小心被不肖商人當成肥羊宰！1名台灣旅客到義大利佛羅倫斯觀光時，向店家點了1份冰淇淋甜筒，沒想到卻被收取25歐元（約新台幣887元）的高價，但冰淇淋店這次踢到鐵板了，沒過多久就被當局開罰2000歐元罰金（約新台幣7.1萬元）。

綜合外媒報導，台灣旅客當時也覺得價格不對勁因此向店員抗議，對方卻聲稱「我們的冰淇淋成本很高而且味道非常好。」人在異地的台客只好掏錢付帳。不過當他告知義大利導遊此事後，導遊便立刻打電話報警。

警方到場檢查時，發現商店的價目表被隱藏在櫃檯後面，顧客根本看不到，於是當場開罰2000歐元。警官科維諾（Elio Covino）表示，隱藏價格是非常普遍的手法，但這會將不良印象傳播到全世界。

去年有超過1400萬名外國人獨自到佛羅倫斯觀光，許多旅客都被不肖商人欺騙。義大利其他地方的店家也屢傳醜聞，威尼斯去年就有英國講師到餐館用餐時，端上一盤他沒點的生蠔，結果被迫支付513歐元（約新台幣1.8萬元）的費用；還有4名日本旅客在威尼斯吃完午餐後，發現帳單竟超過1000歐元（約新台幣3.5萬元）。

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