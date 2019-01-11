自己人最難搞...川普稱中國比民主黨好應付

2019-01-11 15:36

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普近來為邊境築牆經費與政府停擺一個頭兩個大，也因遲遲無法和民主黨達成共識，傳出他在開會時大動肝火，拍桌離去，痛批和民主黨談判是在浪費時間，如今他更大酸民主黨難搞的程度，讓中國都自嘆弗如。

川普在當地時間週四於白宮向媒體抱怨，「老實說，我發現中國在很多面向都遠比參院民主黨領袖舒默和眾院議長裴洛西值得尊敬」、「我認為中國比反對黨還更容易打交道。」

為解決築牆資金與政府停擺問題，川普日前在白宮橢圓辦公室首度進行全美電視演說，並隨即與民主黨領袖會談，但遭對方堅定否決，川普為此動怒拍桌走人，還怒斥該協商「浪費時間」，雙方對立升高，僵局一時無解。受邊境牆經費拖累的聯邦政府部分局處連續關門20天，80萬公務員仍無薪可領。

相較之下，為期3日的美中貿易談判剛落幕，美方代表團稱過程順利，中國外交部也說在強迫技術轉移與智慧財產權議題上有所進展，外界對會談結果普遍表示樂觀，但雙方至今未公布會談成果。

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