外企陸續撤離中國！專家：中國經濟陷入低迷

2019-01-11 14:51

〔即時新聞／綜合報導〕由於擔心受到貿易戰影響，日本辦公設備巨頭企業「理光」（Ricoh）5日表示正準備把中國的印表機生產線轉移到泰國，引發熱議，外媒昨日報導，一名理光深圳公司的員工已證實，該公司正在撤離部分生產線。一不具名的中國經濟學者認為，中國經濟陷入低迷狀態，正是包含理光在內的外企大量撤離的主因。

美國《自由亞洲電台》10日報導，在美中貿易戰及中國經濟下滑的背景下，近期許多外資開始撤離中國，一名在理光深圳公司工作10年的員工已經證實，該公司正在將部分生產線搬遷至泰國。這名員工透露，此舉是為了調整生產格局，以更符合成本要求。

報導指出，早前已經有400家美資企業宣布將陸續撤離中國，一名不具名的中國經濟學者曾先生認為，由於經濟蕭條、土地價格高漲、勞動力成本增加，外資撤離中國遲早會發生。

曾先生說：「現在中國的經濟越來越蕭條，經濟形勢非常低迷。外資的撤離和中國社會近一個時期以來的經濟、政治乃至形勢有關。因為中國社會越來越對外資、外商表現得不歡迎，不寬容。這也是中國經濟進入低迷狀態，導致外商大量撤離的主要原因」。

曾先生指出，除了日資、美資企業撤離中國，港商、台商現在也正在大量撤離，並轉移至東南亞地區。

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