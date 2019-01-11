我想上班！美聯邦政府停擺逾20日 雇員上街討「工作權」

2019-01-11 14:49

〔即時新聞／綜合報導〕美墨圍牆爭議導致美國聯邦政府部分停擺超過20天，數十萬名聯邦雇員被迫放無薪假或做白工，數百名聯邦政府員工昨日在白宮前抗議，極力爭取「工作權」。

綜合媒體報導，這場由工會組織的示威遊行，從華府的勞聯產聯（AFL-CIO）總部開始，到白宮前面結束。數百名聯邦雇員高喊「我們想工作」、「停止政府關門！」、「懲罰員工就是懲罰大眾。」希望總統川普與國會盡快達成協議，不要讓近80萬名聯邦職工，成為「築牆」紛爭下，無故犧牲的政治籌碼。

報導提及，除了華府外，辛辛那提、芝加哥、聖路易等地的聯邦員工，10日均舉行抗議活動，川普昨日傍晚也承諾，會補發聯邦員工政府關門期間的薪資。全美財政職員工會（The National Treasury Employees）及其他數十個組織，則計畫在11日於華府舉行另一場抗議行動。美國政府員工聯盟穆洽斯基（Matt Muchowski）提到，聯邦職員將定期在聯邦廣場抗議，直至政府機構恢復上班為止。

報導表示，聯邦政府已關閉超過20日，原定11日為聯邦政府發薪日，但由於政府關門，員工無法領到工資，因此引發職員恐慌。為了支付貸款或其他生活開支，許多人被迫動用退休儲蓄，或求助集資平台，以支付自己食住等開銷。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/