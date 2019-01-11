他受邀參加中國「統戰團」 曝新疆慘況遭五毛洗板

2019-01-11 15:08

〔即時新聞／綜合報導〕一名世新大學廣電系的李姓同學，去年7月受邀至中國新疆參加交流團，他近日在臉書PO出新疆行的所見所聞，深刻地披露維吾爾傳統文化慘遭當局踐踏的慘況，文章發出後引發網友共鳴，卻也慘遭無數中國網軍「五毛黨」留言洗板。

李同學表示，去年夏天受中國某單位邀請赴中文化交流，對方祭出包吃包住包交通等好處，於是便秉持著見見世面的心態搭機前往新疆。不料到了當地才知道，這個所謂的交流團，其實根本只是用攝影、文化交流包裝的「官方統戰團」，到處充斥著讚頌習近平、中國夢、民族共和的標語，每晚還要跟當地高官同桌吃飯，陪著笑聽對方宣揚兩岸一家親、中華民族統一等口號。

維族文化被破壞至僅剩空殼

李同學寫道，接下來的幾天，一團人見識了無數維吾爾族人，在被當局以各式標語、文宣及警察崗哨淹沒的家園中生活，當地只剩老一輩的還會說母語，其他年輕人頂著深邃的中亞民族面孔，開口卻都是標準北京腔，「簡直像在看一部中配過頭的西方片，違和感十足」。

他說，整個行程完全照著主辦方精心安排的路線走，一行人雖看到觀光區那看似繁華的榮景，卻可深刻感受到維族人的悲哀，當地寶貴的傳統文化完全被當成娛樂商品販售給觀光客，但當局一切政策，卻是在更根本之處消滅這些傳統文化，如教育、生活等。

中國統戰交流團早已行之有年

一名曾於7年前參加過類似交流團的讀者，獨家向本報證實，中方的統戰交流團已行之有年。他說，李同學披露的狀況他當時都曾經歷過，每晚也是會有中國地方高官作陪，「當年同桌的一名高官，喝開了以後直接當場坦承是統戰部高層」。

讀者表示，這類統戰交流團的行程通常由中方出錢包吃、住及交通，廣邀台灣的大學生參加，學生僅需負擔相當低額的費用，有些團甚至免費。中國統戰人員在行程中極盡所能地宣揚「中華民族統一」等思想，同時要求學生拍照、錄影甚至撰寫有利當局的評論，提供官方作統戰之用。

中國網軍洗板

李同學的臉書文章PO出後即引發熱論，網友們紛紛轉載分享，希望將此消息傳遞給更多人知道，不過也有眾多俗稱「五毛」的中國網軍湧入，以各式偏激留言洗板，還有中國網友聲稱：「伊斯蘭教是很可怕的宗教，控制和歇止這個宗教的發展才是最正確的做法」，此極端言論即遭其餘網友圍剿。

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