貴婦奈奈提難民申請 加拿大律師指這關鍵將定成敗

2019-01-11 14:01

〔即時新聞／綜合報導〕網紅貴婦奈奈（本名蘇陳端）與丈夫黃博健創立「杏立博全」醫美診所，去年惡性倒閉捲款逾10億元，最近貴婦奈奈一家5口卻入境加拿大，提出難民庇護申請。加拿大律師指出，台灣官方提供的起訴資料，將會是難民申請或駁回個案的重要因素。

《中央社》報導，加國律師栗鈞表示，難民申請只有一次機會，如果申請被駁回，加拿大會發出「驅逐令」，但當事人能夠駁回案提出「司法複核」，要求暫停驅逐，這將可以拖延很多時間。栗鈞說，雖然任何人都可以在加國境內提出難民申請，但加國政府非常重視申請人究竟是被「起訴」或「迫害」？兩者必須嚴加區分。

栗鈞指出，由於台加之間沒有司法互助協議，台灣官方只能積極配合加國官方的需求，提供貴婦奈奈一行人的相關個案起訴資料，做為難民官的審核依據。但由於加國難民申請積案多，光是排聽證會可能要等7、8個月，栗鈞說，新案年底可能都審不到，貴婦奈奈在等候聽證及審理期間還能接受免費醫療等相關福利。

栗鈞強調，等待司法複核並非延遲驅逐的理由，當事人還必須提出暫緩執行驅逐令的上訴申請，加國的司法制度嚴謹，不太可能容易申請通過，過去也有中國通緝犯的案例，雖然多待了7、8年，但最後還是被遣返。

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