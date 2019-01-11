說好的墨西哥出錢築牆呢？ 川普「轉彎」不認跳票...

2019-01-11 11:34

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普渴望的邊境築牆經費持續卡關，政府部分機構停擺暫無法解決。由於川普原先承諾要由墨西哥負擔築牆費用，如今卻要拿美國人的納稅錢支付，是否等於政策跳票？川普表示，所謂的「墨西哥得負擔邊境圍牆」的說法，不代表得看著他們寫支票付帳。

綜合外媒報導，川普當地時間週四準備從白宮飛往南方邊境時，重新解釋了他的「墨西哥付錢築牆」承諾。川普說，他在2016年稱要在邊境築牆，且由墨西哥負擔費用，「不代表直接付帳」，「當我競選時說『墨西哥得負擔這座牆』，我的意思從不是要他們直接寫支票，而是要他們為此付出代價，他們會的。」

但外媒指出，2016年川普陣營曾挑明，要禁止在美國的無證件墨西哥移民把錢匯回家中，來逼使墨西哥支付50億至100億美元的築牆資金。

為解決築牆資金與政府停擺問題，川普日前在白宮橢圓辦公室首度進行全美電視演說，並隨即與民主黨領袖會談，但遭對方堅定否決，川普為此動怒拍桌走人，還怒斥該協商「浪費時間」，雙方對立升高，僵局一時無解。

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