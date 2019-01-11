中國涉入1MDB貪腐醜聞？ 馬哈迪：尚未掌握證據

2019-01-11 10:54

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞政府投資基金「一馬發展公司」（1MDB）貪腐弊案在馬來西亞鬧得沸沸揚揚，有外媒日前報導，中國高階官員曾提出願意出手挽救該基金的建議，條件是大馬必須對「一帶一路」計畫放行。但馬來西亞首相馬哈迪（Mahathir Mohamad）昨日表示，在掌握確切證據前，不會對相關指控進行調查。

《美國之音》11日報導，日前《華爾街日報》引述馬來西亞前首相納吉（Najib Razak）未公開的會議紀錄稱，中國高官曾提出幫助1MDB紓困的建議，並運用其影響力設法讓美國等國家放棄對1MDB的調查，以換取承包興建馬來西亞的東海岸銜接鐵路（ECRL）、沙巴天然氣輸送管道（TSGP）等被中國視為「一帶一路」倡議的工程項目。

馬來西亞首相馬哈迪10日回應，他假設《華爾街日報》指稱的相關文件存在，但在接受報導的內容之前，馬來西亞當局必須掌握包含相關文件在內的有關證據，「在此之前，我們無法採取行動」。馬哈迪透露，至目前為止，「我們沒有相關的文件」。

中國駐馬來西亞大使館8日發表聲明駁斥《華爾街日報》的報導，稱該報導「毫無根據」，強調中國與其他國家的合作，從來不會附帶任何政治條件。

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