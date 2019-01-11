中廣族注意了！ 研究：腰圍越粗者大腦體積越小

2019-01-11 13:20

〔即時新聞／綜合報導〕近年各國肥胖人口快速增加，因肥胖導致的相關疾病更是對現代人健康的一大威脅，英國研究人員發現，俗稱「中廣」、腰圍較粗的肥胖者，其大腦體積較體重、體態正常者小。

根據《CNN》報導，這份最新研究報告週三（9日）發表在醫學雜誌《神經內科》（Neurology），英國拉夫堡大學（Loughborough University）的研究人員針對9652名平均年齡55歲民眾的體重及腦部結構進行分析，發現其中有19％的人士超重，而這些體重過重者的腰圍越偏離正常值，其大腦的灰質區域較正常者越小。

研究人員透過MRI掃描受測者的腦容量，並將年齡、運動頻率、吸菸習慣及高血壓等慢性疾病考慮在內，最終得出前述結論。

拉夫堡大學教授哈默（Mark Hamer）指出，研究統計發現的是體重與大腦灰質的體積具有相關，而非此二現象之間的因果關係，不過他也表示，過往的研究表明大腦灰質萎縮與失智症罹病風險存在關聯。

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