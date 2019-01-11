美政府關門第20天 川普把主意打到「救災資金」

2019-01-11 10:34

〔即時新聞／綜合報導〕由於共和黨與民主黨在美墨邊境圍牆問題無法取得共識，美國聯邦政府停擺已進入第20日，有外媒指出，總統川普要求五角大廈研議，是否可以採用陸軍救災資金作興建圍牆之用。

根據《CNN》報導，針對美墨邊境築牆的經費問題，川普不僅考慮發布緊急狀態令，以徵用國防開支，目前更傳出已授意五角大廈審查是否有未動用的救災資金可供運用，據悉，其中有約130億美元（約新台幣4000億元）的款項未正式使用。

美墨邊境築牆角力戰已進入白熱狀態，川普8日晚間首度發表任內首次黃金時段全國電視演說，直指美墨邊境毒品走私及衍生的毒品危害與暴力犯罪問題，已惡化至「人道危機」的程度，並將此歸咎於非法移民。

川普9日重申自己有絕對的權力頒布緊急狀態令，以取得築牆資金，至於還未這麼做的原因是，他目前研判共和黨與民主黨仍有機會達成協議，川普強調，若談判最終破局，他便有可能行使總統權力，宣布國家進入緊急狀態，以規避國會進而取得興建邊境圍牆的國防開支。

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