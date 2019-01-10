特斯拉CEO很愛中國？總理李克強要送他「中國綠卡」

2019-01-10 22:47

〔即時新聞／綜合報導〕特斯拉CEO馬斯克（Elon Musk）7日在中國上海出席工廠奠基儀式，9日前往北京中南海會見中國總理李克強，中國媒體稱，馬斯克有說自己很愛中國，總理李克強聽完說要送他綠卡，但特斯拉拒絕回應此事。

綜合外媒報導，馬斯克9日在共產黨大本營與李克強會面，中國媒體指出，馬斯克親口表示「我希望特斯拉在上海的工廠成為全球典範」、「我真的很愛中國，我願意常常造訪這裡」，李則回覆「如果這真的是你打從心底希望的，我們可以給你一張中國綠卡」，讓馬斯克擁有中國永久居留權。

但特斯拉公司拒絕對此事發表評論，官方媒體《人民日報》曾指出，在2016年中國一共頒給1萬名外籍人士永久居留權，但美國光2017年就有超過一百萬人成為永久居民，目前擁有中國綠卡的知名外籍人士，包括1999年諾貝爾經濟學獎得主勞勃．孟岱爾（Robert Mundell）、2016年諾貝爾化學獎得主伯納德．佛林加（Bernard Feringa）、前NBA球星史蒂芬．馬布里（Stephon Marbury）等。

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