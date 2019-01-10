神父、修女參戰！ 梵蒂岡成立田徑隊

2019-01-10 22:59

〔即時新聞／綜合報導〕作為與義大利奧委會（CONI）協議的一部份，我國友邦梵蒂岡今（10）日成立了一支官方田徑隊，成員有修女、神父等人，最終目標是參加國際競賽。

《美聯社》報導，約60名羅馬天主教徒成為梵蒂岡田徑隊第一批成員，包括宗座瑞士近衛隊（Swiss Guards）成員、神父、修女、藥劑師和梵蒂岡宗座圖書館（Apostolic Library）的62歲教授。

這是羅馬教廷長期推動體育作為對話、和平、和團結工具的最新舉動，由於與CONI有簽署協議，這支隊伍將成為義大利田徑協會的一部份，並希望能加入國際田徑總會。

田徑隊也希望能參加國際比賽，包括僅對人口少於100萬國家開放的歐洲小國運動會，以及地中海運動會。梵蒂岡文化與體育部負責人說，他們夢想在奧運開幕式，看到代表團中有羅馬教廷的旗子。

但他表示，現在梵諦岡尋求參加具有文化或具象徵意義的比賽。這支隊伍將參與本月20日在羅馬舉行的10公里長跑競賽，賽事是為紀念在阿根廷「骯髒戰爭」期間「失蹤」的長跑選手Miguel Sanchez。

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