首度承認非法逮捕加人？《環時》：中國準備好進一步報復

2019-01-10 23:25

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大與盟邦近來持續向中國施壓，要求中方釋放此前以涉嫌從事間諜活動為由拘捕的2名加國公民，中國駐加拿大大使盧沙野9日投書媒體，批評加國在司法上行「雙重標準」，然而同一天中國官媒《環球時報》英文版刊載1篇文章，內容指出美、加要準備好，接受中國進一步的報復。

根據美國之音報導，加拿大應美國要求，於去年12月1日逮捕華為公司首席財務官孟晚舟，此後先後有13名加拿大公民在中國被關押，引發美、加、中3國關係緊張。中國駐加國大使盧沙野9日投書加拿大《國會山莊時報》（The Hill Times），稱中國當局一切依法行政，中國的司法主權其他國家無權置喙。

至於逮捕加拿大公民與孟晚舟被逮捕是否有關，中國官員在公開場合始終不承認也不否認。9日下午中國媒體《環球時報》英文版的文章，標題為「釋放孟晚舟是加拿大唯一的選擇」，內容除了抨擊加拿大任意逮捕孟晚舟，還提及如果孟晚舟最終成為不公平政治圍攻下的犧牲品，美國和加拿大應該感到羞恥，並為中國進一步的報復做好充分準備。

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