中國人不打中國人？ 暴力拆違建 官員：打死有人買單

2019-01-10 23:21

〔即時新聞／綜合報導〕中國江蘇省東台市日前數十名執法人員疑似非法強拆當地一家公司的違建，和抗議民眾爆發肢體衝突，根據目擊者轉述，竟有執法人員囂張大喊「我們來就是打你們的」。

綜合媒體報導，執法人員7日時強拆違建金麗達公司，被居民及公司員工阻撓，雙方發生衝突。執法人員大喊「給我打」，還對1名男子說「我們來就是打你們的，打死你們有人買單」 。

江蘇的維權人士陸先生透露，拆除違建程序要合法，然而中國各地不按照合法手續，沒有發布「處罰決定書」或「整改告知書」，便非法強拆，肯定發生糾紛的。江蘇的邵先生指出，中國不是個法治社會，所以暴力強拆事件層出不窮。

另外，有記者試圖聯繫金麗達公司的員工，然而他們都婉拒電話採訪，指願接受當面採訪。

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