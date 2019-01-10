罕見畫面曝光！日本青森猴群排隊走電線 通過雪地

2019-01-10 21:27

〔即時新聞／綜合報導〕馬戲團雜耍？日本網友日前上傳了媽媽在青森縣自家外拍到的有趣畫面，一群猴子在冰天雪地中靈巧地抓著電線排隊向前移動，截至今（10）日晚間播放次數已突破100萬次。

綜合外媒報導，推特網友的母親從位於青森縣陸奧市的家中拍到這段有趣的畫面，約20隻猴子手腳並用，抓著上下兩根電線，排隊前進，毛茸茸的身體隨著步伐左右晃動，十分逗趣，也有猴子似乎沒有抓到「訣竅」，在電線上匍匐掙扎。

影片中，還可聽到拍攝者驚喜地說，「快看快看，太不可思議了」，語氣顯得相當興奮。拍攝者告訴《NHK》，幾年前有聽過這種群猴過境的現象，但她是第一次看到。

網友在7日上傳這段長達71秒的短片後，隨即引發話題，吸引大量網友點閱觀看，至今晚影片播放次數已突破101萬次，網友紛紛留言稱「好可愛」、「怎麼看都看不厭」等。上傳者表示，「對於影片引起的反響感到非常吃驚。」

據京都嵐山猴子公園的副園長表示，很有可能是因為猴子判斷積雪太深走起來會很辛苦，乾脆從電線上過去比較有效率。拍攝者則認為，當地猴群會偷吃菜，可能是怕到地上會被人類追趕，所以保持警戒地抓著電線移動。

実家に猿の大群現れたって

母からLINEきたけど

こんなん笑ってまうわw pic.twitter.com/kWOESzac1n — ヨコヤマ （@baritone_666） 2019年1月6日

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