中國開放外媒參觀再教育營 德國人痛心：眼熟的噁心宣傳

2019-01-11 00:14

〔即時新聞／綜合報導〕中國「再教育營」將維吾爾族為主的族群關入「再教育營」，並對新疆鐵腕控制，引起國際注意。近日中國允許一些媒體在官方帶領下參觀這所「學校」，而在外媒釋出的影片中，不少學員都聲稱自己是「自願」的，並且在裡面非常開心。對此在台灣中央研究院工作的德國人戴達衛十分感嘆，在臉書表示「對我們德國人而言，這種噁心宣傳非常眼熟」。

《美國之音》日前釋出參觀「再教育營」的影片，影片中有學員向媒體表示，透過民警知道自己違反法律，因此自願前往就讀這所「學校」；也有學員表示，裡面的學員都自認擁有極端思想等問題，剛好黨和政府動用全國財力，免費為我們提供這樣的學校，這是「來自黨和政府的關心」，更聲稱「我們是自願來的，根本沒有人權問題」。

對此，戴達衛日前在臉書PO文分享了相關報導，他表示，1944年和1945年，納粹政權兩度邀請國際紅十字會的代表團訪問位於捷克布拉格附近的泰雷津集中營。納粹黨衛隊將泰雷津塑造成模範集中營，提供相當多資源，並在參訪前進行集中營「美化」計畫， 包括種植花園、重新粉刷房屋，及翻新營舍等。

為了貴賓，納粹當局還舉辦許多社交和文化活動，甚至拍攝掩蓋集中營實際狀況的假紀錄片，因此成功欺騙國際紅十字會。造成該集中營在紅十字會代表的報告中留下了正面評價，報告甚至宣稱該集中營的猶太人沒有被送往滅絕營。然而在實際上，1942年至1945年間有接近9萬人被分別送往波蘭的3處集中營處死。

對此，戴達衛痛心表示，「對我們德國人而言，這種噁心宣傳非常眼熟」；曾經在新疆接受3年教育、維吾爾族的中國民運人士吾爾開希也表示，無論國內外的記者，在「再教育營」中看到的一切，都是政府想要展示的一面，就算裡面的人自稱很開心，但即便在這種官方組織安排的參訪中，明眼人都看得出來，那些人是被迫待在裡面的。

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