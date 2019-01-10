中國拉攏又出招 開放台港澳居民可考「中小學教師資格」

2019-01-10 20:17

〔即時新聞／綜合報導〕中國繼去年「惠台31項措施」後，近日再次祭出新的統戰手段；中國教育部在1月8日，與中共中央台灣工作辦公室祕書局、國務院港澳事務辦公室祕書行政司聯合發布《關於港澳台居民在內地（大陸）申請中小學教師資格有關問題的通知》，開放港澳台居民可自願性的參與中國中小學教師資格考試，取得中小學的教師資格，但前提是必須「擁護中國共產黨領導，堅持社會主義辦學方向，貫徹中共的教育方針」。

通知指出，在中國學習、工作與生活的港澳台居民，凡遵守凡遵守《中華人民共和國憲法》和法律，「擁護中國共產黨領導，堅持社會主義辦學方向，貫徹黨的教育方針」者，根據自願則，可憑港澳台居住證、港澳居民來往內地通行證、5年期效的台灣居民來往中國通行證的港澳台居民，可申請參加中國中小學教師資格考試，從而認定中小學教師資格

通知稱，港澳台居民可申請幼兒園、小學、初中、高中、中等職業學校的教師資格和中等職業學校實習指導教師資格；而港澳台居民申請教師資格需符合《中華人民共和國教師法》規定的學歷要求，並達到「中國國家語言文字工作委員會」頒佈的相應普通話水平等級標準，也須提交由香港特別行政區、澳門特別行政區和台灣地區有關部門所開具的無犯罪記錄證明。

對此，《ETtoday新聞雲》引述我國陸委會副主席陳明祺回應，針對台灣教師西進中國工作的情況，將會透過管道了解與關心，是本會不變的立場；而他也強調，基於人民的移動自由，政府不會刻意進行調查，針對中國近年頻頻對台祭出拉攏政策，陸委會也會在基於《兩岸人民關係條例》、維護中華民國的主權下執行兩岸事務，也會致力落實總統蔡英文所提出「三個防護網、四個必須」的兩岸政策。

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