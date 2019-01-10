強國青年拒當兵遭全縣封殺 不得上學工作和出國

2019-01-10 22:45

〔即時新聞／綜合報導〕中國貴州省台江縣19歲傅姓青年因拒服兵役，遭懲處不得辦理貸款、出國、升學、經商、報考公職，並作為反面教材通報全村，還要繳高額罰款，可說是遭到全縣封殺。

傅姓少年來自黔東南苗族侗族自治州台江縣南宮鎮擁黨村，據中共解放軍「南部戰區」今（10日）發文宣稱，傅去年8月自願報名從軍，通過體檢、政審、役前訓練等徵兵程序後，被分派到四川廣元武警中隊服役。

文中表示，傅入伍後怕苦怕累，不願受部隊纪律約束，並以種種理由拒絕服役。經台江縣徵兵辦、南宮鎮領導和其家屬多次溝通，並請部隊大隊長、指導員、排長、班長等人共同對其做思想工作後，仍不改心意，遂決定除名處理，並於去年12月把人送回台江縣。

此外，台江縣經徵兵工作領導小組對傅姓少年作出以下9項懲處：

1.接受10天國防法等法律法規教育。

2.納入履行國防義務失信名單，協調台江縣各家銀行，3年內不得給予信貸優惠政策支持和利率優惠支持。

3.縣委組織部、縣人社局和相關單位，不得錄用傅姓青年為國家公務員或參照公務員法管理的工作人員、事業單位工作人員、國有企業工作人員。

4.戶籍「服役欄」備註「拒服兵役」永久字樣，兩年內不得為其辦理出國（境）相關手續。

5.縣教育局兩年內不得為傅姓青年辦理升學手續。

6.縣市場監督局3年內不得辦理經商手續。

7.縣民政局、縣住建局不得納入困難補助及保障性安居工程保障範圍。

8.取消義務兵優待，並按年義務兵優待金的3倍予以罰款，共計人民幣1萬3500元（約新台幣6萬元）。

9.責成其本人及家庭承擔徵兵體格檢查、政治考核和退兵過程所產生全部費用，共計2萬4500元（約新台幣11萬元）。

南宮鎮最後組織擁黨村召開村民大會，將傅因拒服兵役遭部隊除名問題作為反面案例通報全村，進行警示教育。

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