金正恩的生日餐 習近平設宴 20人超大圓桌款待

2019-01-10 22:07

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩7日至9日訪中，昨（9日）下午返回北韓。其中，8日適逢金正恩生日，習在人民大會堂以可容納20人的大圓桌宴請金正恩，可以說是金的生日大餐。

綜合媒體報導，習近平8日在北京人民大會堂為金正恩舉行歡迎儀式，並交換對朝鮮半島情勢的意見。習表示將支持北韓繼續朝鮮半島去核化，也支持「川金」二次會面；金則表示，中國在兩韓關係和緩上扮演重要角色。

此外，金正恩呼籲各界積極回應北韓提出的要求，還提到習近平的「中華民族偉大復興」，宣稱他相信中國能夠實現「中國夢」。

金正恩9日參觀同仁堂製藥過程，外界認為金打算參考如何以藥材拚經濟。當天下午金正恩搭專車離開北京車站，並由中共對外聯絡部部長宋濤前往送行。

此次北韓隨行官員有金正恩胞妹、北韓勞動黨中央政治局候補委員、宣傳鼓動部第一副部長金與正，勞動黨中央政治局委員、中央副委員長、國際部部長李洙墉，中央政治局委員、中央副委員長、統一戰線部部長金英哲，中央政治局委員、中央副委員長樸泰成，中央政治局委員、外務相李勇浩，中央政治局候補委員、人民武力相努光鐵等人。

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