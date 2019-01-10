又一國！5G網路設備升級 挪威也考慮封殺華為

2019-01-10 18:48

〔即時新聞／綜合報導〕美國、澳洲、日本、紐西蘭和英國等國先後不准中國電信設備業者華為（Huawei）參與5G網路建設，挪威政府也在週三（9日）表示，正在考慮是否同樣封殺華為。

綜合外媒報導，由國家控股的「挪威電信」（Telenor）和競爭對手Telia，目前使用華為生產的4G設備，並正在實驗性5G網路中測試華為的設備。但在電信設備升級之前，挪威政府正在討論各項措施，以降低電信行業潛在危險。

挪威司法部長瓦拉（Tor Mikkel Wara）表示，挪威與美國和英國等國家有同樣的擔心，擔憂在網路中發生損害國家及個人的間諜行為，「這個問題有很高的優先性...我希望在建設下一代電信網路之前就把這個問題解決掉」。

在被問及是否會專門針對華為採取行動時，瓦拉表示，「是的，我們正在考慮其它國家已採取的措施，美國和英國已採取措施是考慮的一部分」。

華為的挪威分公司表示，願意對華為設備進行詳細的檢測與核查，證明可以用作挪威5G網路中的安全產品。

挪威電信在歐亞8國擁有1.73億用戶，2009年與華為簽署一份重要合約，這筆交易也成為華為全球擴張的助力。

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