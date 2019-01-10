澳洲男寄38件可疑包裹給外國使館 昨被捕後禁止交保

2019-01-10 19:58

〔即時新聞／綜合報導〕昨天澳洲有多達38個駐澳洲使館收到不明包裹，其中也包括我國駐墨爾本辦事處；澳洲警方循線調查後，迅速在昨天（1月9日）晚間逮捕一位嫌犯，目前已遭當局羈押，不得交保。

綜合外媒報導，昨天有多個駐墨爾本、坎培拉的外國使館收到不明包裹，當地警消單位獲報後隨即趕往現場處理並進駐封鎖，針對包裹進行調查，而可疑包裹目前沒有造成人員傷亡。

澳洲警方介入調查後，隨即在當天晚間於維多利亞州的大謝珀頓（Shepparton）逮捕一位48歲的男子；根據澳洲聯邦警察與維多利亞警方發出的聯合聲明指出，這名48歲的男子薩維斯‧亞凡（Savas Avan）在自己家中遭到警方逮捕，他涉嫌向駐墨爾本、坎培拉與雪梨的外國使館寄送38個可疑包裹。

警方指出，目前已經回收了29個包裹，當局仍在持續收回這些被寄出的可疑包裹，而詳細的包裹內容物也有待檢驗報告出爐；目前對公眾沒有持續性的傷害，而亞凡也被當局控告「寄送危險包裹」，將面臨最高10年的有期徒刑，法院也裁定不准交保，必須被羈押到3月4日再次開庭。

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