土耳其放話「美軍不撤也要攻擊庫德族」 俄駐軍敘北反制

2019-01-10 22:34

〔即時新聞／綜合報導〕美國國家安全顧問約翰．波頓（John Robert Bolton）8日抵達土耳其，對土國當局提出美軍撤軍的先決條件為「土耳其不得攻擊敘北庫德族」，要求雙方和平共處；不過，這項要求被土耳其拒絕，還揚言「就算美軍推遲撤軍行動，也會對敘北庫德族發動攻勢」。

綜合外媒報導，美國白宮國家安全顧問波頓8日抵達土耳其，與土國官員會唔約2個多小時後，就結束土耳其的國是訪問，此行並沒有見到土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）；有報導指出，艾多根原本計畫在8日與波頓會面，不過，波頓在以色列時就放話「土耳其不答應放棄攻擊庫德族，美軍就不會撤退」，讓艾多根憤而取消會談。

艾多根在8日對波頓發出譴責，批評對方提出的「美軍撤退的前提，是土耳其答應不攻擊敘北庫德族」，是個嚴重的錯誤，他強調「唯獨這點，土國絕對不會退步！」土國外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）也在今天（10日）警告，「就算美軍推遲撤退行動，土耳其也會對敘北庫德族發動攻勢！」形同拒絕美方提出的雙方「和平共處」要求。

不過，目前美國總統川普對「美軍迅速撤離」的計畫已經發生轉變，他7日在推特表示，美軍將會以適當的速度撤離，同時繼續打擊伊斯蘭國（IS）與其他必要的行動；另外，俄羅斯8日也宣布，派遣俄羅斯特種憲兵（Russian military police）到被庫德族「人民保衛軍（YPG）」控制的敘北重鎮曼比季（Manbij）周邊巡邏，防止恐怖分子與土耳其發動攻擊，並將YPG與其他「武裝團體」隔開；雖然俄羅斯並未明指所謂的「武裝團體」是誰，不過親土國的敘利亞反抗軍仍駐紮在曼比季附近。

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