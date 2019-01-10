美潮牌怕產品出自「再教育營」急切割 中國外交部嗆：可悲

2019-01-10 20:10

〔即時新聞／綜合報導〕中國在新疆「再教育營」囚禁穆斯林，日前爆出強迫他們投入工廠生產線工作，而美國運動潮牌「Badger」為避免產品被質疑是由被拘穆斯林生產，緊急與新疆工廠解約。對此，中國外交部發言人陸慷不但否認此事，還反嗆美國「Badger」企業「可悲」。

據《美聯社》報導，美國北卡羅萊納州運動潮牌「Badger」去年11、12月就曾收到疑似新疆拘禁營生產的一箱Ｔ恤，雖然「Badger」強調供應商「新疆和田泰達公司」的生產過程，絕對符合國際標準，但因和田泰達公司曾在中國官媒為「再教育營」宣傳，引發外界聯想與質疑。「Badger」最後為了擺脫爭議，於當地時間9日宣布與中國新疆生產工廠解約，此後也不再從新疆地區進口任何商品。

對此，中國外交部發言人陸慷反批，美國「Badger」這個企業是「可悲」的，竟然基於一些錯誤的訊息，就停止和中國展開貿易往來。

陸慷表示，中國目前已廢除勞教制度，新疆「再教育營」裡的職業技能教育培訓，和外界傳的「強制勞動」是完全不同性質的事情。

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