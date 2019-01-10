生理期流放「月經小屋」 尼泊爾母子生火取暖窒息亡

2019-01-10 18:07

〔即時新聞／綜合報導〕將月事來潮的女性隔離到房子外的小屋，是尼泊爾在10多年前就禁止的古老習俗，但政府官員今（10）日表示，住在該國偏鄉的母子3人，昨日上午被發現死於「月經小屋」，疑似因吸入煙霧而窒息喪命。

《美聯社》報導，尼泊爾巴朱拉（Bajura）地區的首席行政官巴拉爾（Chetraj Baral）說，35歲的女子和她2個兒子，週三早上被家人和村民發現陳屍於住家附近的一間小屋，疑似是因為抵禦山區低溫生火取暖，卻吸入煙霧而窒息身亡。

巴拉爾指出，母子3人所待的小屋空間狹小，幾乎難以容納3個人，他們身上的部分衣物也被燒毀。他說，他正與政府律師協商是否起訴死者家屬，並稱事件發生後，當局計畫再度派官員前往該地區，向民眾宣導停止將月事來潮的女性隔離到房子外的小屋。

尼泊爾最高法院已於2005年禁止這種做法，去年更頒布一項新法律，將其定為刑事犯罪，將月經來潮女性趕出家門的違法者，可處3個月有期徒刑或3000尼泊爾盧比（約新台幣825元）的罰款。

但仍有部分地區依舊奉行這項舊俗「Chhaupadi」，尤其是偏遠的西部地區，被趕到不衛生或不安全的小屋或牛棚的女性，不僅面臨嚴寒或野生動物攻擊，衛生條件差也會導致感染，甚至可能遭受性侵犯。

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