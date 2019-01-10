「韓流」風靡全球 估2020年同好粉絲破億

2019-01-10 17:38

〔即時新聞／綜合報導〕南韓文化近年席捲全亞洲，甚至攻入歐美市場。數據顯示，2018年底海外113個國家共有1843個韓流同好社團，會員達8919萬人，較前年增加22%，估計2020年可破億。

《韓聯社》報導，南韓國際交流財團今發布《2018地球村韓流現狀》，種類包括南韓藝人粉絲團、南韓文化、韓式料理、跆拳道同好會等。2018年底海外113個國家共有1843個同好社團，會員達8919萬人，較前年增加22%，按走勢預估可在2020年破億。

報導指出，人數大增的主要原因為防彈少年團（BTS）風靡全球，加上中國限韓令和日本仇韓心態皆有收斂，讓以亞洲為主場的「韓流」能夠持續蓬勃發展。其中，女性對韓流的忠誠度高，是化妝品、旅遊等領域的大宗消費者。

防彈少年團不僅在MAMA奪下多項大獎，更獲邀參與「美國Billboard告示牌音樂獎」、「全美音樂獎」等頂尖音樂盛事，還成為《TIME》時代雜誌全球版封面，甚至登上聯合國演講。但他們也發生在日本巡演期間，被發現成員曾穿著原爆蕈狀雲圖案T恤的醜聞。

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