直升機救援影片曝光...機鼻頭緊貼山坡 網驚呼：神！

2019-01-10 17:15

〔即時新聞／綜合報導〕法國阿爾卑斯山常有許多登山客造訪，上週幾名滑雪遊客造訪，其中一人膝蓋受傷受困，打電話求援，直升機救援的技術十分高超，民眾將救援影片PO網後引起關注。

綜合外媒報導，2日德雷利（Nicolas Derely）和5名友人相約登山滑雪，不料6人當中的新手，年僅19歲的托齊亞（Tauziet）因不熟悉裝備，在拔2257公尺的高山上突然滑倒導致膝蓋脫臼，德雷利靠著手機4格訊號及網路順利求救，法國國家憲兵高山分隊立即派出直升機前往救援。

到場救援的直升機機型為「歐直EC145」，讓人震驚的是，直升機直接靠近離受困者很近的地面，從影片中看來，直升機鼻頭幾乎緊貼雪地，螺旋槳離山體表面積雪很近，卻能十分順利地就救出受困者。

影片PO網後引起網友熱議，稱讚「日常生活中的英雄」、「這飛行員技巧好高超」、「如神般的掌控全局阿」，紛紛讚嘆這救援的技術好厲害，也對飛行員致敬。

執行這次救援行動、飛行時數達5000小時的飛行員中尉馬丁（Jean-François Martin）表示，這種技術「沒什麼特別的」，並說這種技巧所有具備飛行員資格的人員都會。

馬丁補充，這種方式能最快救出受困民眾，趕緊將人送往醫院，他說：「很開心這次的救援行動能為憲兵在大眾心中塑造好形象。」

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