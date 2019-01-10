產品恐出自「再教育營」 美運動潮牌宣布與新疆供應商解約

2019-01-10 16:24

〔即時新聞／綜合報導〕中國在新疆廣設「再教育營」囚禁逾百萬名穆斯林，國際社會譴責侵害人權，之後又被爆這些遭囚禁的穆斯林被迫投入工廠生產線工作，如同納粹強迫猶太人從事軍工製造勞役，美國運動潮牌「Badger」被爆疑似出產新疆生產的Ｔ恤，現「Badger」宣布與中國新疆生產工廠解約。

據《美聯社》報導，有消息指出，新疆拘禁營正推行勞動教養制度，強迫被拘禁者投入工廠生產線工作，而這些勞工生產的服飾與其他商品，可能流入美國等海外零售市場，去年11、12月間美國北卡羅萊納州運動潮牌「Badger」，就曾收到疑似新疆拘禁營生產的一箱Ｔ恤；該公司雖承認自新疆和田泰達公司訂購「少量產品」，但強調供應商生產符合國際標準。

新疆和田泰達公司曾在中國官媒為「再教育營」宣傳，引發產品恐是來自於被拘穆斯林的疑慮，泰達董事長聲稱該廠員工不是來自被中國當局稱為「職業培訓中心」的再教育營，而是從和田市內雇用20、30名學員。

由於質疑聲浪不斷，當地時間9日Badger在其官網上宣布，不再與和田泰達合作，同時也不會從新疆地區進口任何商品，強調「因為在那裡開展的業務充滿爭議」；而目前出自泰達的貨品也都不會銷售，「該供應商僅占1%的供應量」。

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