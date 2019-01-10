中國央視春晚「有望恢復真唱」 網友: 這些年都假唱?

2019-01-10 15:53

〔即時新聞／綜合報導〕雖然中國官方要求各地電視台、各種晚會都要杜絕假唱，然而代表「中共形象」的央視，卻時常被眾人抓包「造假」。中媒9日一則「春晚有望恢復現場真唱」的新聞，更是令網友議論紛紛。

中媒《封面新聞》報導，2019年央視豬年春晚正在十分保密的情況下緊鑼密鼓地籌備，根據從多位歌星處打探到的消息指出，「2019年央視豬年春晚，有望恢復春晚歌星真唱。」這則新聞一公布後，立刻登上微博熱搜榜，對於央視假唱，網友分為2派意見。

一部分民眾將假唱視為「假冒偽劣」的一環，須嚴打才對得起所有觀眾；另一部分民眾則將假唱上綱至愛國高度，認為央視代表「國家形象」，不容出錯，因此為政治服務的假唱未嘗不可。然而歌手若被發現假唱，恐怕往後都將被冠上汙名，2008年的北京奧運假唱事件，即登上當年美國時代雜誌（Time）年度十大醜聞。

網友也紛紛針對相關話題展開討論，「所以這些年都是假唱？」、「不應該是真唱嗎？為甚麼還要恢復？」、「說實話真沒想到有一天晚會真唱竟然會讓我們感動到上熱搜...」有人表示支持，「就算出點錯也沒關係阿，最重要真唱有氣氛」但也有網友認為「真唱有不可控因素，假唱好控制多了」、「別了，大過年的整成車禍現場，禍害老百姓耳朵呀」。

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