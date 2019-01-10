北京故宮修繕養心殿意外找到寶！竟見乾隆皇帝「春晚節目單」

2019-01-10 15:54

〔即時新聞／綜合報導〕北京故宮昨日在修繕皇帝養心殿時竟從前簷金柱中發現2份乾隆皇帝期間的清宮春節戲曲節目單！

綜合外媒報導，昨日午間，北京故宮工程管理處和養心殿修繕施工單位的工作人員在修葺養心殿中西配殿南山牆前簷的金柱磚雕，在維修的過程中，竟從縫隙發現2份清宮春節的節目單。

《中國新聞網》報導，修復工人在清理磚雕、檢查根柱腐朽狀況時，在其中的縫隙發現被捲成細捲的紙張，據了解，將紙張攤平後，發現紙質尚柔軟，且上頭字跡清晰寫有「乾隆二十四年十一月十九日造辦處呈」、「重華宮承應」等字樣。

紙張開頭上寫著「十二月三十日」及「升平除歲、福壽迎年、看狀、下海…」等19齣曲目名單及表演人員名單，經專業人員檢驗，判定確為「清乾隆二十四年造辦處呈大年三十戲曲節目單」，2份節目單大致相同，唯有表演人員略有不同而已。

宮廷部戲曲研究人員表示，北京故宮現存文物中目前並無類似的節目單，北京故宮也回應，該發現有助於了解乾隆時期的宮廷戲曲及清宮節慶文化的研究，目前2份節目單已交由宮廷部典章組保存，待修復、研究後會在適當的時機向大眾展出。

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