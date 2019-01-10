恐怖保母被控殺2月大嬰 替屍穿衣戴帽再還給孩子的媽...

2019-01-10 15:53

〔即時新聞／綜合報導〕美國威斯康辛州沃索市一名28歲、5個小孩的母親迪特梭（Marissa Tietsort）去年10月被指虐殺一名2個月大男嬰，還疑似將男嬰穿好衣物後、戴上帽子安置在汽車後座，讓孩子的媽誤以為小朋友在睡覺，不過迪特梭否認殺嬰。目前她被控故意殺人、保釋金50萬（約新台幣1539萬元），及禁止接觸受害者家屬等人。

綜合媒體報導，男嬰母親接回孩子後，起初並未察覺異狀，後來發現孩子腿部僵硬、膝部彎曲且冰冷、沒呼吸，施以緊急救治仍回天乏術。據了解，男嬰當小天使之前，頭部疑似曾受到外力攻擊、尾骨疑似骨折。

報導指出，懷有身孕的迪特梭被逮時否認殺嬰，但似知道小朋友已死，還帶著屍體去速食店，然後再交回男嬰母親手上，接著陪小孩去游泳。

報導提到，迪特梭疑似不僅犯下此案，警方調查後發現，她去年8月也曾捲入一起虐嬰案件。她照顧的一名11個月大女嬰萊莉，臉部出現瘀傷紅痕。萊莉的父母透露，原本以為把孩子交給認識的人照顧比較有保障，迪特梭也已為人母有經驗，沒想到卻發生這種事。另外還傳出兩名幼童被她照顧到腦出血送醫。

報導提及，迪特梭疑似對於保釋金額感到不滿，兩度要求「降價」，同時宣稱自己是孕婦，卻沒有受到合適的產前照護。迪特梭今年年初還寫信給法官佛斯塔德（Jill Falstad），文中自述並非怪物，也不會威脅社會，相反地，她是一名很棒的媽媽，「我愛每個人」。

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