冬季風暴襲歐已釀至少13死 德、奧進入緊急狀態

2019-01-10 14:51

〔即時新聞／綜合報導〕歐洲多國在過去一週內遭冬季風暴襲擊，至今已造成至少13人死亡，其中大多數罹難者死於雪崩，災情最為慘重的德國與奧地利先後宣布進入警急狀態。

綜合外媒報導，綜合極圈冷空氣等氣候因素影響，歐洲中部及南部各地近日降下大雪，各國陸續傳出災情，其中以德國與奧地利最為嚴重。奧地利阿爾卑斯山日前發生雪崩，造成至少3人死亡，另外還有4人下落不明，德國也有發生車輛在結冰的道路上打滑碰撞的死亡車禍。

這場由冬季風暴引發的雪災，災情主要發生在德國、奧地利、土耳其與巴爾幹半島，英國廣播公司（BBC）的氣象主播指出，德國與奧地利部分高海拔地區近日累計降雪高度已達3公尺，住人區也有逾1公尺積雪，已影響居民生活。

BBC氣象主播指出，這場雪災尚未結束，德國東南部及奧地利境內多處發生致災性雪崩的機率會在未來幾天持續上升，他警告，當地時間週四（10日）大雪範圍將擴展至土耳其，提醒民眾務必做好準備。

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