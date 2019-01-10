美大學警告學生 「別在中國境內用微信」

2019-01-10 15:15

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院日前對中國發布第二級旅行警告，提醒美國公民造訪中國時，應慎防遭北京當局「武斷執行當地法律」，加利福尼亞大學戴維斯分校響應，向學生發出信件呼籲，不要在中國境內使用WhatsApp或微信等通訊軟體。

據《南華早報》今（10日）報導，戴維斯加大（UC Davis）近日向學生發送赴中旅遊警告，呼籲學生不要在中國境內使用WhatsApp或微信等社交軟件，聲明中指出：「由於日前俄羅斯逮捕美國公民時時曾指責他使用WhatsApp，我們擔心中國可能效仿俄羅斯對西方旅客進行調查，或者以此為藉口拒絕旅客出境」，建議現在不要使用這些應用程式。

除此之外，這份寄給該校電子與計算工程系學生的信中還羅列在中國的禁忌，包含不要隨便拍照、保護好護照及個資、維持通訊暢通、除非遇到「暴力脅迫」不要亂繳交護照、不在網路上發表敏感政治文章，暗示中國當局可能會隨意拘捕或限制出境美國公民。

香港中文大學法學助理教授穆秋瑞（Ryan Mitchell）指出，儘管美國人在中國旅遊不見得會遇上實質危險，但無端遭當局拘留確是個問題，警告當局接下來很有可能會開始拘留一般學生或公民，「任意拘留西方遊客是一個在中國真實且存在已久的問題」，隨意一個含糊的國安指控就恐讓遊客遭拘捕，而無法輕易向外界聯繫。

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