外星人傳訊息？ 15億光年外神秘電波頻發射

2019-01-10 15:23

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大天文學家偵測到遠自銀河系外某處所發射的神秘電波，且不斷爆發推送，讓科學家欲探究這些訊號的確切位置及訊息內容，並希望能進一步了解宇宙初起的奧秘。

綜合外媒報導，CHIME天文望遠鏡去年夏天測試時，偵測到13個「快速電波爆發」（fast radio burst，FRB）樣本。除了發現更多樣本外，CHIME天文望遠鏡還發現全球唯二、自同一地點發出的「重複」FRB。加拿大英屬哥倫比亞大學天文學者古德（Deborah Good）表示，CHIME在去年8月14日至少偵測到5次來自同地的FRB。

報導表示，從2007年起，已編列60多個FRB，但之前僅有2012年在波多黎各的阿雷西博天文台（The Arecibo Observatory）所偵測到的一個電波是重覆的。雖然仍無法得知電波爆發的源頭，但有科學家推算出，這些FRB是從距離地球15億光年遠的地方發射，並相信這些訊號極可能是外星智慧的跡象。

報導提及，FRB僅能維持數毫秒，不過能發射出和太陽1萬年所散發一樣多的能量，源頭非常巨大，但究竟起源為何，目前仍是激辯的課題。另一科學家戴爾斯（Ingrid Stairs）認為，「我們或許可以利用已知的重複FRB來解開這些宇宙謎題。」而最新研究於9日發佈在《自然》（Nature）期刊。

加拿大天文學家偵測到遠自銀河系外某處所發射的「快速電波爆發」（fast radio burst，FRB），且不斷爆發推送。（示意圖，情境照）

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