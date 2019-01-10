高速公路「車震ing」？ 警盤查後座女急呼：我不是他老婆！

2019-01-10 13:04

〔即時新聞／綜合報導〕中國安徽交警日前於高速公路緊急用車道上，發現有男女疑似在「車震」，上前盤查後，躺在後座的女子卻不斷呼喊「我不是他老婆！」幸虧警方察覺有異，及時阻止了一起性侵案件發生。

綜合中媒報導，交警於本月7日晚間，發現安徽一處高速公路緊急用車道上停著一輛汽車，遂上前盤查。沒想到躺在後座的女子重複高喊「我不是他老婆！」男駕駛先是出聲斥責，接著支支吾吾地解釋「我那個朋友有點頭暈」、「她有一點那個...」警方原以為是家務事，但見女子神色驚慌，讓警方直覺事件並不單純。

報導表示，經警方追問2人關係後，女子才著急地透露，自己從南昌到毫州找朋友，回程時友人囑託這名駕駛載她一程，沒想到途中下車上廁所時，就被對方毆打，並強壓到車子後座，身上的錢包、證件、手機也全被搶走。幸好警方及時察覺異狀，才讓女子順利逃脫狼爪，目前駕駛已被移送派出所，依性侵罪偵辦。

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