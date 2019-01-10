第2名司機自焚抗爭 堅決反對南韓計程車共乘計畫

2019-01-10 13:00

〔即時新聞／綜合報導〕先前南韓最大通訊軟體業者Kakao招募司機推出共乘服務「Kakao T Carpool」，自去年全南韓計程車司機展開多次罷工活動，9日再度傳出司機於車內自焚死亡的事件，截至目前已是第2起以死抗議的案例。

綜合外媒報導，共乘服務「Kakao T Carpool」一推出，去年12月20日起全國各地不少計程車業者集體上街抗議，昨晚間6點左右，一輛冒出熊熊大火的計程車停在首爾地下鐵5號線光化門站2號出口前，南韓警方到場後發現車內64歲的林姓司機嚴重燒燙傷，警方研判為自焚事件，經搶救過後仍不治身亡。

據了解，林姓司機在家中留有遺書，寫道「對不起我先走了」、「堅決反對『Kakao T Carpool』共乘計畫」，成為第2名為抗爭共乘計畫而自焚犧牲的司機。

《韓國先驅報》報導，當地對於計程車業者對於共乘服務「Kakao T Carpool」相當反彈，認為該計畫會影響30萬名計程車司機和超過100萬名家屬的生存權，為此多次上街抗議，在去年12月10日也曾出現過一名來自首爾，57歲的崔姓司機在車內自焚死亡的案例。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/