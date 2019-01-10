強國小白虎疑遭虐待餓到吃土 網嘆：看了都心疼！

2019-01-10 11:50

〔即時新聞／綜合報導〕中國時常發生虐待動物的事件，湖北省武漢市動物園最近被民眾爆料，發現園中一隻白色老虎疑似遭到虐待，不但較一般老虎較瘦，還餓到在吃地上的土。園方隨後向爆料民眾解釋，稱該小白虎是在舔食食物的殘渣。

綜合媒體報導，爆料民眾表示，8日到下午4時左右到武漢動物園遊玩時發現，一隻小白虎從虎舍出來，突然趴在沒有青草的地上，開始舔食地上的泥土，事後他將影片上傳到微博，希望相關單位重視此事件。

武漢市動物園管理處回應，飼養人員在上午放了3隻雞給白虎吃，白虎就是叼到那個地方後開始吃的，這隻白虎是在舔食地上的食物殘渣，看上去很像在舔土。這隻白虎是去年從寧波引進，屬孟加拉虎的一種，今年7歲，現體重約120公斤，體重符合標準。

這段影片迅速在網路上瘋傳，有網友依然對白虎生存狀況表示擔憂，「要是餵的飽飽的老虎怎麼願意去吃殘渣？」、「按理說冬天到了會多吃增加脂肪保暖的，這麼瘦不太正常？」、「如果不餓，老虎會吃土裡的殘渣麼」、「國寶虐過，老虎算啥？」、「看了都心疼」。

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