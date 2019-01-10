2兆離婚費破紀錄！貝佐斯前妻有望空降世界女首富

2019-01-10 11:43

〔即時新聞／綜合報導〕世界首富、亞馬遜公司執行長貝佐斯（Jeff Bezos）與妻子麥肯齊‧貝佐斯（MacKenzie Bezos）9日發出共同聲明，宣告25年婚姻告終，若無特殊協定，貝佐斯的亞馬遜股權將分一半予前妻，麥肯齊最多拿到660億美元（約新台幣2兆元）的天價分手費，不但改寫史上離婚代價，麥肯齊也將直接空降世界女首富。

綜合外媒報導，世界首富貝佐斯與妻子的25年婚姻宣告結束，貝佐斯與麥肯齊在華爾街相識，兩人交往半年就結婚，之後雙雙離開華爾街，貝佐斯成立了亞馬遜，開啟了電商帝國，由於亞馬遜是在他們婚後所成立，兩人居住的華盛頓州是「共同財產」州，除非婚前協議另有規定，否則結婚後創造的財富兩人必須均分。

理論上，麥肯齊可拿走貝佐斯一半的亞馬遜持股，若貝佐斯要保有自己所持的亞馬遜股份，可以將其折現給前妻，約等於亞馬遜市值的8%，而貝佐斯所擁有的大量不動產也將做分配，據統計貝佐斯在美國所擁的土地占全美第25名。

若麥肯齊真的取得貝佐斯一半的財產，最多可拿到660億美元，這位小說家將直接空降成為世界女首富；目前史上最多的一筆離婚財產分割案發生在1999年，整容狂魔喬斯林（Jocelyn Wildenstein）跟前夫離婚，獲得25億美元（約台幣737億元）的天價離婚費。

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