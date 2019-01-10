音準、速度無異！日網友展神技用5台計算機奏出世界名曲

2019-01-10 11:42

〔即時新聞／綜合報導〕鋼琴版的《土耳其進行曲》已經不稀罕了，你有看過把計算機當成鋼琴在彈奏的人嗎？日本一名網友在網路分享多個以計算機彈奏樂曲的影片，讓人直呼真的太神啦！

日本網友あたりめ近期在Youtube及推特上發布多則以5台計算機彈奏樂曲的影片，不只音準及速度與原版無異，民眾也好奇該名網友到底是如何做到的。

網友あたりめ過去曾以4台計算機演奏《超級瑪利歐兄弟》讓網友佩服，近期又推出以4台計算機演奏日本音樂家米津玄師的曲子，更用5台計算機彈奏莫札特《土耳其進行曲》。

網友好奇計算機到底是如何演奏樂曲，搜尋出網友あたりめ在影片中所使用的計算機機型「Just style AR-7778」，但該計算機並無什麼特別，對此網友あたりめ出面回應，這些計算機都是一般市面上可以買到的，更表示有些彈不出的音符，須在演奏前改編樂譜才能達成，且手指彈奏的按鍵也相當講究，否則無法流暢的演奏樂曲。

不少網友紛紛留言表示「這是天才」、「這比鋼琴更難吧」、「無論看幾遍，我都覺得太印象深刻、太神奇了！」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/