以窒息換取快感 德國法醫：每年近百人死於高風險自慰

2019-01-10 11:01

〔即時新聞／綜合報導〕許多現代人在追求性愛時，往往會追求刺激，有些人在「自慰」的過程中也常伴隨類似狀況，只因尋常的自慰方式已不能讓他們感到滿足，轉而尋求刺激感更強的手段來自慰。不過德國杜蘭登堡（Brandenburg）一名法醫沃斯（Harald Voss）指出，每年有80到100名德國人死於自慰，而且最常見的死因是窒息。

根據《BBC中文網》報導，沃斯指出德國每100萬人當中，每年有1到2人死於高風險自慰行為，除了最常見的窒息致死，「電擊」也是常見死因之一，而死者家屬發現家人死於這種「令人尷尬的處境」時，往往會消除會給死者帶來恥辱的相關證據。沃斯也曾提及相關案例，表示有母親發現兒子的遺體時，看到兒子的乳頭上夾著聖誕樹的燈炮，死因是觸電致死。

沃斯指出，高風險自慰雖然對大眾來說很難理解，但此行為伴隨無力感和強烈危機感讓人寧願冒著受傷、甚至是致命的風險來獲取快感，此種快感也被人拿去和那些毒品所導致的興奮感相比。

沃斯對此警告，窒息式性愛帶來的風險通常被低估，窒息喪失意識的速度往往比想像的要快，假如兩個外頸動脈都受到擠壓，最多只需要30秒就會失去意識；高風險自慰者遍佈各年齡層，不過大部分受害者都是男性，因為女性在自我探索性慾時「會更加小心謹慎」。

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