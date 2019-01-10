羨慕！紐約將成全美首例 巿長提案爭取全民兩週帶薪年假

2019-01-10 10:34

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約市長白思豪（Bill de Blasio）昨日宣布，已對市議會提案要為該市的僱員向僱主爭取2週帶薪假，倘若提案通過，預估將有50萬人受惠，且紐約將成為全美首例制度完整、享有帶薪假的地區。

綜合外媒報導，受惠的50萬人涵蓋9萬名零售業工人、20萬名飯店及餐飲業工人及18萬名清潔工、基本文書處理人員和營業員等其他勞工，白思豪表示，該提案將僱員放在第一位，此舉將可為紐約帶來更高效率且健康的工作環境。

《華盛頓郵報》報導，提案若通過，僱主將被要求給全僱員至少2週的帶薪休假，兼職僱員則只有休假，雖目前紐約市議會大多數議員為民主黨人士，但該提案已引起共和黨人士及商界反彈。

共和黨人士斯蒂爾（Michael Steele）表示，每個人都希望員工有足夠的休假時間，但是政府太果斷的提案恐怕會使僱傭之間產生摩擦，美國智庫組織「傳統基金會」（Heritage Foundation）則批評，紐約全民可享帶薪假的政策，會讓商界經營成本大增，僱主將可能減少聘請員工，會變成兩敗俱傷的局面。

據了解，全球最少有20個國家，包括紐西蘭、愛爾蘭和希臘，已有立法讓全民享每年至少10天帶薪年假，而美國波多黎各雖有要求僱主給予帶薪年假，但5人以下的公司可以豁免，制度不算完整，因此美國至今各州未曾有過完整的帶薪年假政策。

白思豪不只提案2週帶薪假，8日更曾宣布要推出推出全民醫療計劃「NYC Care」，打算為全巿60萬名沒有買醫療保險的巿民及非法移民等提供保障，該政策每年恐花1億美元（約30億台幣元）來執行。

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