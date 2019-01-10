習近平強硬拋一國兩制 美議員：這絕對是改變現狀！

2019-01-10 10:06

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平日前發表對台談話，提及「九二共識」時特別強調促統與「一國兩制」，美國參議院外委會亞太小組委員會主席賈德納（Cory Gardner）當地時間週三表示，習近平說法強硬，「這絕對是改變現狀！」對美國來說是一記警鐘。

根據《美國之音》報導，賈德納週三在華府智庫美國戰略與國際研究中心（CSIS）受訪表示，習近平談話顯然是要改變現狀，對美國來說是一記警鐘，也是一種警告，美國會堅定秉持對台灣的保證和承諾，不會讓改變現狀發生。他也提到，去年8月總統蔡英文過境美國時，他與蔡曾在洛杉磯碰面，期望能繼續安排這樣的會晤機會。

報導提到，美國戰略與國際研究中心週三舉行的研討會與美日安全合作有關，談到台灣問題時，美國兩黨對台灣的支持有很高的共識。賈德納以美國和以色列關係舉例，美國國會兩黨對以色列問題有共識，「現在你也可以看到國會中對台灣也有同等的跨黨派支持，我認為這是非常強烈的信號。」

在習近平發表談話後，賈德納日前也已和參議員魯比歐（Marco Rubio）發表挺台言論，賈德納表示，將儘速在新一屆國會再度提出「台北法案」（TAIPEI Act），進一步協助台灣拓展國際活動空間。

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