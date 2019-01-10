世界首富婚變原因曝光！貝佐斯爆偷吃人妻女主播

2019-01-10 10:48

〔即時新聞／綜合報導〕世界首富、亞馬遜公司執行長貝佐斯（Jeff Bezos）與妻子麥肯齊‧貝佐斯（MacKenzie Bezos）發出共同聲明，宣告兩人25年婚姻告終，有外媒報導，貝佐斯與一名已婚的知名女主播勞倫（Lauren Sanchez）一直有著特殊關係。

綜合外媒報導，亞馬遜公司執行長貝佐斯與妻子麥肯齊的25年婚姻告終，麥肯齊最多可從貝佐斯身上拿到660億美元（約新台幣2兆元）的天價分手費，改寫離婚代價紀錄，而貝佐斯世界首富的稱號恐拱手讓給微軟創始人比爾蓋茲（Bill Gates），其身價排行將跌落至第7、8名。

而兩人婚變的原因也曝光，貝佐斯與好萊塢經紀人大亨懷特塞爾（Patrick Whitesell）的嬌妻勞倫一直有著秘密關係，勞倫是《Good Day L.A.》的前主播，貝佐斯透過懷特塞爾認識其妻子，之後兩人發展出不尋常關係。

有外媒表示過去1年來貝佐斯與勞倫經常幽會，尤其在最近幾個月來更是頻繁，有狗仔捕捉到他們倆坐私人飛機、乘坐豪華轎車共進晚餐，手牽手步入五星旗飯店的畫面，恐是貝佐斯離婚的關鍵原因，懷特塞爾友人表示，懷特塞爾與他妻子勞倫早已分居，也知道妻子與貝佐斯經常碰面。

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