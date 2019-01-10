中國推伊斯蘭教五年計畫 外媒：新疆模式全開

2019-01-10 11:04

〔即時新聞／綜合報導〕中國在新疆廣設再教育營，關押逾百萬少數民族穆斯林，長期受各國譴責，但北京當局未有退縮之意。中共喉舌《環球時報》6日更稱，習近平將推行伊斯蘭教中國化的「五年計畫」，外媒分析，此計畫宛如「新疆模式」全開，以國家層級全面管控穆斯林。

《環球時報》6日刊文指出，中國政府與來自8個省分的「中國伊斯蘭教協會」（中國伊協）代表會商後同意，未來將推行伊斯蘭教中國化的五年計畫，促使伊斯蘭教與社會主義相容，目前正討論研議推動方針。

《德國之聲》指出，伊斯蘭教中國化此一計畫，其實早在新疆關押百萬穆斯林時就已展開，有報告顯示，中國境內其他地區的穆斯林社群去年就已開始擔心，政府會將新疆策略用至其他地區。《德國之聲》引述專家分析稱，此一憂慮看似即將成真。

《德國之聲》進一步分析中國政府此一計畫可能導致的後果，稱當局在全國境內推行伊斯蘭教中國化，將打破原本穆斯林社群的組成，並將所有社群集中控管，政府最終將可介入中國穆斯林生活的所有面向。專家直言，中國當局目前對穆斯林社群的鎮壓已如滾雪球，最終勢必會演變成一場災難。

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