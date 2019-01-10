佈局10年、至少8國捲入…泰國前總理盈拉兄妹逃亡過程曝光

2019-01-10 08:14

〔即時新聞／綜合報導〕泰國前總理盈拉（Yingluck Shinawatra）在2014年因政變被趕下台，2017年即流亡海外，據最新消息指出，盈拉已經落腳香港，住進香港山頂一棟豪宅，擔任汕頭國際碼頭的董事長。

香港《o1》報導，盈拉（2011~2014任泰國總理）和她哥哥塔克辛（Thaksin Shinawatra，2001至2006年擔任泰國總理），都是被政變趕下台，再流亡海外，而整個逃亡佈局至少10年、8國捲入。

據報導，先是塔克辛在2006年下台後，兄妹兩人先是到中國廣東汕頭祭祖，再高調出現北京長城，盈拉是在2017年8月25日泰國最高法院對她提出判決日「神秘消失」，一度傳出盈拉向中國爭取政治庇護，不過事後證實，盈拉流亡英國，泰國一度想引渡盈拉回國受審，但沒有結果。

傳盈拉是持柬埔寨護照進入香港，而汕頭國際碼頭是新加坡商陳懷丹所有，陳懷丹祖籍也是廣東汕頭，更傳曾捐款給美國布希家族、和前美國駐中大使駱家輝稔熟，盈拉現住的香港山頂豪宅，屋主也是陳懷丹；但盈拉和同在香港的哥哥都有另開公司，辦公地點都跟汕頭國際碼頭同一地址。

盈拉流亡海外，她的泰國護照已在2017年被註銷，於2018年2月持柬埔寨護照進入香港，但2017年8月，柬埔寨移民局曾發言，否認盈拉持有柬埔寨護照，但是，香港方面卻指出，塔克辛與柬埔寨關係密切，曾於2009至2010年擔任柬埔寨特別經濟顧問。

而盈拉哥哥塔克辛則是以蒙特內哥羅（Montenegro）護照進入香港開公司，提報的住址卻是沙烏地阿拉伯的杜拜，不過他在香港同樣是住陳懷丹所有的山頂豪宅。

贊助盈拉的陳懷丹，與丈夫唐逸剛是新加坡上市新海逸集團大股東，是中國旅居新加坡的商人，集團的主席就是布希家族另一兒子尼爾布希（Neil Bush），總裁則是陳懷丹。

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